Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Radfahrer bei Kollision mit PKW leicht verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Freitag befuhr gegen 13:40 Uhr eine 61jährige Pkw-Fahrerin aus Niederkrüchten die BAB 61 in Richtung Mönchengladbach. An der Anschlussstelle Mackenstein hat sie die BAB verlassen und beabsichtigte nach rechts auf die K8 in Richtung Hausen abzubiegen. Hierbei hat sie offenbar den aus ihrer Sicht von links kommenden vorfahrtberechtigten 51jährigen Radfahrer aus Schwalmtal übersehen, der den Radweg der K8 in Richtung Hausen befuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Durch Rettungskräfte wurde er zur weiteren ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. /bru (1051)

