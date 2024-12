Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Teilnehmerin bei Planwagenfahrt verletzt - Pkw-Fahrer flüchtet

Viersen (ots)

Im Rahmen einer Planwagenfahrt wurde am Samstag gegen 17:45 Uhr eine 28jährige Teilnehmerin aus Viersen durch einen Pkw mit Anhänger leicht verletzt. Bei einem Halt der Tour an der Straße Klinkhammer in Boisheim, hat eine Teilnehmerin den Planwagen verlassen und befand sich auf der Fahrbahn, während ein Pkw mit Anhänger in Richtung Nettetaler Straße fuhr. Bei der Vorbeifahrt wurde sie hierbei von einem Reifen des Anhängers touchiert, stürzte und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Der männliche Unfallverursacher führte einen silbernen Kombi mit der Städtekennung "MIL" und war in Begleitung eines Mannes. Der Anhänger mit der Städtekennung "FB" hatte eine weiße Plane. Das Verkehrskommissariat ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der Rufnummer 02162-377-0 zu melden. /bru (1055)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell