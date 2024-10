Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Einfamilienhaus

Kindsbach (ots)

Über die Terrassentür sind Einbrecher am vergangenen Samstag während der Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in der Steigstraße eingestiegen. Die Scheibe der Terrassentür wurde eingeschlagen und so verschafften sich die Diebe Zutritt zu den Wohnräumen. Schmuck und Münzgeld im Wert von ca. 1500 Euro wurden erbeutet. Nach derzeitigen Erkenntnissen muss sich die Tat zwischen 7 und 22 Uhr zugetragen haben. Die Ermittlungen wegen des Einbruchs wurden durch die Polizei aufgenommen. Hinweise können bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern, Telefon 0631 369-2620 mitgeteilt werden. |ebe

