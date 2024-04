Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Brand in einer Wohnung im Lerchenholz

Ludwigsburg (ots)

Eine aufmerksame Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Lerchenholz" in Ludwigsburg meldete am Montag (22.04.2024) gegen 10:30 Rauch aus dem Fenster einer Wohnung im zweiten Stock des Gebäudes. Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten die Tür der betroffenen Wohnung und stellten fest, dass Fett oder Öl in einem Topf auf dem Herd überhitzt war und sich mutmaßlich durch heiße Fettspritzer bereits der Teppichboden in der Küche entzündet hatte. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, der dadurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. In einem anderen Raum der Wohnung wurde eine 32-jährige Bewohnerin bewusstlos aufgefunden und nach erster notärztlicher Behandlung vor Ort vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die genauen Umstände sind Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Ludwigsburg. Nach bisherigem Kenntnisstand ist nicht auszuschließen, dass die Frau möglicherweise infolge eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein verloren haben könnte, woraufhin der Brand in der Küche entstanden sein könnte.

