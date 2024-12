POL-VIE: Verkehrsunfall mit umgekippten LKW

Tönisvorst - St. Tönis (ots) - In der Zeit zwischen 11.30 und 18.10 am gestrigen Sonntag brachen Unbekannte in ein Haus auf dem Drosselweg in St. Tönis ein. Der oder die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten im Haus Schubladen und Schränke. Was die Einbrecher stahlen, seht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt und bitte um Hinweise ...

