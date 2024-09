POL-WAF: Oelde. Einbruch in Reihenhaus

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Samstag (21.09.2024) einen grauen Mercedes Benz in Beckum angefahren, beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Das Auto stand zwischen 09.55 Uhr und 10.10 Uhr in einer Parkbox vor einer Wäscherei an der Cheruskerstraße und wurde hinten rechts beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

mehr