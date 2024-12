POL-VIE: Radfahrer wird leicht verletzt

Willich (ots) - Bereits am Montag kam es zu einem Betrugsfall in der Telemannstraße in Willich. Eine ältere Dame wurde dort gegen 13 Uhr von drei Männern angesprochen, die Vorgaben, Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma zu sein. Die Männer behaupteten, das Dach der Frau sei undicht, und boten an, den Schaden sofort zu reparieren. Die Dame willigte ein und übergab den ...

