Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen/Bracht: Zwei Tageswohnungseinbrüche am Mittwoch - Einbrecher flüchtet nach Beseneinsatz

Brüggen/Bracht (ots)

Am gestrigen Mittwoch brachen Unbekannte zwischen 15.30 und 17.30 Uhr in ein Haus auf der Herderstraße in Bracht ein. Der oder die Unbekannten gelangten durch die Terrassentür ins Haus und stahlen nach ersten Feststellungen Schmuck. Gegen 18.00 Uhr brach ein Unbekannter auf dem Reiherweg in Brüggen in ein Haus ein. Der Einbrecher verschaffte sich über die Terrassentür Zugang zum Haus und durchsuchte Schränke und Schubladen. Die Hauseigentümerin, die auf dem Sofa eingenickt war, wurde von den Geräuschen wach. In der Annahme, ein Tier wäre unbeabsichtigter Weise ins Haus gekommen, griff sie zu einem Besen, um den ungebetenen Gast vertreiben zu können. Als die rüstige Dame dann auf den Einbrecher traf, setzte sie reflexartig den Besen ein. Der Einbrecher flüchtete mit erbeutetem Schmuck über die Terrasse in unbekannte Richtung. Der Täter ist etwa 1,80 Meter und war dunkel gekleidet. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise in beiden Fällen auf Tatverdächtige über die 02162/377-0. /wg (1063)

