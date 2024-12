Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Frau überrascht die Täter

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Drei unbekannte Männer haben vermutlich versucht, in ein Einfamilienhaus an der Düsseldorfer Straße in St. Tönis einzubrechen. Am Donnerstag, den 5. Dezember, um 14:20 Uhr bemerkte die Hausbesitzerin die drei Männer in ihrem Garten. Sie hatten sich Zugang über das Gartentor verschafft. Alle drei Männer waren maskiert, dunkel gekleidet und ca. 180-185cm groß. Als einer der Männer die Frau entdeckte, flüchteten sie vom Grundstück nach rechts in Richtung Fliethgraben. Es ist bekannt, dass die Täter in einer schwarzen Limousine die Flucht ergriffen. Haben Sie die Männer gesehen oder können Sie Angaben zu dem Vorfall machen? Bitte melden Sie sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1067)

