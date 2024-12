Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Vinkrath: Unbekannte werfen Böller in Briefkasten

Kempen: Heiße Asche in Mülltonne zerstört Gartenhaus

Grefrath-Vinkrath (ots)

Eine böse Überraschung erlebte eine Anwohnerin des Schwarzdrosselwegs in Vinkrath am Donnerstag. Als sie zu ihrem Briefkasten ging, fand sie diesen verrußt vor. Auch die Briefe darin waren angekokelt. Was es war, ließ sich auch schnell feststellen, denn ein abgebrannter Bodenfeuerwirbel der Marke Weco lag auch im Briefkasten.

Zuletzt hatte die Frau ihren Briefkasten am Dienstagnachmittag geleert, die Tatzeit liegt also zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagnachmittag. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Vogelviertel in Vinkrath nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen.

In Kempen an der Parkstraße wurden Feuerwehr und Polizei in der Nacht zu Freitag gegen 2.50 Uhr zu einer brennenden Gartenhütte gerufen. Das kleine Gebäude fiel den Flammen komplett zum Opfer. Hier stellte sich heraus, dass der Gartenbesitzer am Abend Asche in einer Mülltonne entsorgt hatte, die unmittelbar an das Gartenhaus angrenzend aufgestellt war. Er war davon ausgegangen, dass die Asche bereits ausgekühlt gewesen sei.

Mit Blick auf die Zeit der Kamine im Winter und die bevorstehende Silvesternacht warnen wir eindringlich: Sowohl Asche als auch zusammenkehrte Feuerwerksreste sind länger heiß als gedacht. Bitte geben Sie beides erst in eine Mülltonne, wenn Sie absolut sicher sein können, dass nicht im Innern irgendwo noch Glut ist. /hei (1069)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell