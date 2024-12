POL-VIE: Grefrath: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots) - Drei unbekannte Männer haben vermutlich versucht, in ein Einfamilienhaus an der Düsseldorfer Straße in St. Tönis einzubrechen. Am Donnerstag, den 5. Dezember, um 14:20 Uhr bemerkte die Hausbesitzerin die drei Männer in ihrem Garten. Sie hatten sich Zugang über das Gartentor ...

mehr