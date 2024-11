Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizei Simmern - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Rollerfahrerin

Simmern (ots)

Am 19.11.2024 ereignete sich gegen 18:30 Uhr auf der L 218 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 54-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW bei regnerischen Witterungsbedingungen die Strecke von Simmern kommend in Richtung Laubach. Im Waldstück im Bereich der Abfahrt Niederkumbd kollidierte der PKW mit einem vorausfahrenden Roller, welcher von einer 20-jährigen Frau geführt wurde. Die Rollerfahrerin wurde schwer, aber nach aktuellem Ermittlungsstand nicht schwerstverletzt. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die L 218 wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. An beiden Fahrzeug entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 5000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell