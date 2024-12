Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Oedt verletzt

Grefrath (ots)

Am Samstag befuhr eine 45jährige Radfahrerin aus Grefrath die Hochstraße in Richtung Johann-Fruhen-Straße. An der Kreuzung zur Niederstraße kam es zu einer Kollision mit einer 50jährigen Pkw-Fahrerin aus Grefrath, die von der Niederstraße nach links auf die Hochstraße einbog. Hierbei wurde die von links kommende vorfahrtberechtigte Radfahrerin augenscheinlich übersehen, so dass diese stürzte und sich leicht verletzte. Die Radfahrerin wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. /bru (1068)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell