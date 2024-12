Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Radfahrer bei Zusammenprall mit Pkw leicht verletzt

Tönisvorst (ots)

Am Freitag befuhr gegen 18:35 Uhr ein 57jähriger Pkw-Fahrer aus Tönisvorst die Benrader Straße in St. Tönis. An der Kreuzung zur Willicher Straße beabsichtigte er geradeaus in Richtung Dammstraße zu fahren. Hierbei übersah er augenscheinlich den von links kommenden vorfahrtberechtigten 57jährigen Radfahrer aus Krefeld, der die Willicher Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Bei dem Zusammenprall stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Ein angeforderter Rettungswagen kam nicht mehr zum Einsatz. /bru (1067)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell