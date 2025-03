Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Als Zollbeamtin ausgegeben - Strafanzeige

Weil sie sich am Dienstagnachmittag unrechtmäßig als Zollbeamtin ausgegeben hat, ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen eine 63-jährige Frau wegen des Verdachts der Amtsanmaßung. Sie war gegen 17.30 Uhr in einem Fahrradgeschäft in der Spatenstraße aufgefallen, wie sie den Verkaufsraum filmte. Vom Personal auf ihr Verhalten angesprochen, entgegnete sie, dass sie Zollbeamtin sei, konnte sich jedoch nicht legitimieren. Daraufhin wurde die Polizei hinzugezogen, welche bei der 63-Jährigen zwar keine Zugehörigkeit zu einer Behörde, dafür jedoch deutliche psychische Auffälligkeiten feststellte. Die Frau musste die Beamten für weitere Maßnahmen zum Polizeirevier begleiten und wird sich nun strafrechtlich zu verantworten haben.

Langenargen

Unfallflucht

Mutmaßlich am Dienstagnachmittag oder -abend ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der B 467 in Höhe der Abfahrt "Mückle" nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei einen Leitpfosten samt daran angebrachtem Verkehrszeichen überfahren. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Danach beging der Verursacher Unfallflucht. Anhand aufgefundener Fahrzeugteile ist anzunehmen, dass es sich beim Unfallfahrzeug um einen blauen Skoda handelt, der etwa zehn Jahre alt und nun im Bereich der rechten Fahrzeugfront deutlich beschädigt sein dürfte. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Meckenbeuren

Offenbar unreif, einen Pkw zu führen - Zeugen gesucht

Offenbar noch zu unreif, im Straßenverkehr einen Pkw verantwortungsvoll zu führen, scheint ein 18-Jähriger zu sein, der am Dienstagnachmittag durch seine äußerst riskanten Fahrmanöver aufgefallen ist und gegen den nun strafrechtlich ermittelt wird. Zeugenangaben zufolge überholte der junge Fahrer eines Mietfahrzeugs gegen 15.30 Uhr auf der L 329 zwischen Ettenkirch und Brochenzell zunächst in einer unübersichtlichen Kurve mehrere Fahrzeuge, sodass der Gegenverkehr nahezu eine Vollbremsung machen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Im weiteren Fahrtverlauf soll er abermals an einer gefährlichen Stelle überholt und später beim Abbiegen einer anderen Verkehrsteilnehmerin die Vorfahrt genommen haben. Schließlich soll der 18-Jährige auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters noch Driftversuche gemacht haben. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte das Fahrzeug in Meckenbeuren parkend festgestellt und der Fahrer identifiziert werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, weswegen der 18-Jährige wohl auch um seinen Führerschein bangen muss. Der Polizeiposten Meckenbeuren sucht nun Zeugen sowie Verkehrsteilnehmende, die möglicherweise auch durch die Fahrweise des Mannes, der mit einem roten VW ID.3 mit CW-Kennzeichen unterwegs war, gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9432-0 zu melden.

Überlingen

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Lippertsreuter Straße angerichtet. Zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr beschädigte der Unbekannte vermutlich mit einem Fahrzeug beim Rangieren einen geparkten VW Passat an der Fahrertüre und fuhr anschließend einfach davon. Um die Regulierung des Schadens kümmerte sich der Verursacher dabei nicht. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise auf den unbekannten Verkehrsteilnehmer.

