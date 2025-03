Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Fahrt mit gestohlenem Fahrrad endet wenig später

Nicht weit gekommen ist ein 27-Jähriger, der am frühen Dienstagmorgen gegen 2 Uhr ein Fahrrad am Bahnhof entwendet hat und damit mit deutlichen Ausfallerscheinungen durch die Stadt gefahren ist. Zeugen hatten den Diebstahl beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten konnten den 27-Jährigen in der Bachstraße stoppen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Eine Blutentnahme in einer Klinik sowie eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft waren die Folge. Das gestohlene Zweirad brachten die Beamten zurück zum Bahnhof.

Ravensburg

Unfall mit leicht verletztem Motorradfahrer und Sozius

Am Montagnachmittag ist es in der Kehlstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer gekommen, bei dem Letzterer mit seinem Sozius stürzte. Ein 66-jähriger Suzuki-Fahrer befuhr die Kehlstraße Richtung Gornhofener Straße und wollte nach links in den Parkplatz einer Bäckerei einbiegen. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er dabei einen entgegenkommenden 15-jährigen Mopedfahrer und dessen 16-jährigen Sozius. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide zu Boden stürzten und sich leichte Verletzungen zuzogen. Es entstand Sachschaden am Suzuki sowie dem Moped, der insgesamt auf über 1.000 Euro beziffert wird.

Altshausen

Traktor kippt um - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Althausen und Baltshaus ist am Montag kurz nach 20 Uhr ein 65-Jähriger mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine umgekippt. Ersten Erkenntnissen einer Polizeistreife zufolge war der Mann von der Fahrbahn abgekommen. Auf der abschüssigen Wiese kippte der Traktor um und kam auf der Seite zum Liegen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr halfen dem 65-Jährigen, der unverletzt blieb, aus dem Führerhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest, ein Test ergab rund 1,7 Promille. Der 65-Jährige musste Blut und seinen Führerschein abgeben. Auf ihn kommen nun strafrechtliche Konsequenzen zu. Die Freiwillige Feuerwehr richtete die landwirtschaftliche Zugmaschine wieder auf, der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Altshausen

Rollstuhlfahrer von Hund gebissen

Leichte Verletzungen an der Hand hat am vergangenen Samstag ein 52-jähriger Rollstuhlfahrer erlitten, der gegen 10.55 Uhr vom Hund eines Unbekannten gebissen wurde. Der 52-Jährige befand sich zur Tatzeit in der Blönrieder Straße auf dem Gehweg, als ihm ein ca. 65 bis 70 Jahre alter Mann mit Cap und normaler Statur entgegenkam. Bei dem Unbekannten befand sich ein heller Boxer, ca. 1 bis 2 Jahre alt. Als der Hund sich auf Höhe des Rollstuhlfahrers befand, soll er den Mann in die linke Hand gebissen haben. Der Verletzte nahm kurze Zeit später wahr, dass er verletzt ist. Der Hundehalter war mit seinem Vierbeiner zu dieser Zeit bereits weitergegangen. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Vierbeiner geben können, sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Bad Waldsee

Eingangstüre beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Vandale hat am Sonntag gegen 20.15 Uhr durch einen Tritt oder Schlag mit einem Gegenstand die Haupteingangstüre eines Wohnhauses in der Hauptstraße beschädigt. Hierbei ging die Glasfüllung der Türe zu Bruch und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter der Nummer 07524/4043-0 entgegen.

Wangen

Polizei stoppt mehrere unter Drogen stehende Fahrzeuglenker

Beamte des Polizeireviers Wangen und der Verkehrspolizei Kißlegg haben in der Nacht von Montag auf Dienstag vier Fahrzeuglenker angehalten, die offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Ein 30-Jähriger wurde von einer Streifenbesatzung kurz vor 22 Uhr auf einem E-Scooter gestoppt. Ein Vortest schlug positiv auf THC an. Auch bei einem 34-jährigen Autofahrer, den eine weitere Streife kurz nach 22 Uhr kontrollierte, zeigte ein Vortest Anzeichen auf THC-Konsum. Kurz nach 23 Uhr hielten die Polizisten einen 29-Jährigen mit seinem E-Scooter an. Auch bei ihm verlief ein Vortest positiv auf THC. Gegen 0.30 Uhr kontrollierten die Polizisten auf der B 32 einen 25-jährigen Autofahrer, bei dem ein Test auf den Konsum von Kokain hindeutete. Alle vier Männer mussten in einem Krankenhaus Blut abgeben. Auf sie kommt nun, sollte die Blutuntersuchung den Konsum jeweils bestätigen, ein empfindliches Bußgeld und ein mehrwöchiges Fahrverbot zu. Die beiden E-Scooter-Fahrer müssen zudem mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen, weil sie kein aktuelles Versicherungskennzeichen angebracht hatten und ihre Fahrzeuge somit nicht versichert waren.

Leutkirch

Anhängerdach löst sich - Unfall ist die Folge

Rund 15.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 13.30 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Kisslegg entstanden. Vom Verkaufsanhänger eines 28-jährigen Renault-Lenkers löste sich plötzlich das offenbar selbst montierte Wellblechdach und fiel auf die Fahrbahn. Eine nachfolgende 37-jährige Porsche-Lenkerin leitete eine Gefahrenbremsung ein, um nicht mit dem Dach zu kollidieren. Der hinter ihr fahrende 48-Jährige konnte seinen Skoda nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte wuchtig in das Heck des Porsche. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die Autobahn musste jedoch während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. Am Anhänger des 28-Jährigen stellten Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg mehrere technische Mängel fest. Die Polizisten zogen einen Sachverständigen hinzu, der an dem Anhänger gefährliche Mängel feststellte, die zu einer Entziehung der Zulassung führten.

Bad Wurzach

In Schlangenlinien unterwegs - Fahrer stürzt beinahe aus Fahrzeug

Knapp zwei Promille hat der Atemalkoholtest bei einem 53-jährigen Autofahrer ergeben, den eine Polizeistreife am Montag kurz nach 23.30 Uhr auf der B 465 angehalten hat. Der Mann war den Beamten aufgrund seiner gefahrenen Schlangenlinien aufgefallen. Bei der Kontrolle wollte der deutlich alkoholisierte 53-Jährige aus dem Fahrzeug aussteigen und stürzte dabei beinahe zu Boden. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten und zeigten den Mann wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft an.

Bad Wurzach

Über Streifenwagen gepinkelt und Beamte beleidigt

Auf frischer Tat ertappt hat eine Polizeistreife am Montag kurz nach 17.30 Uhr einen 20-Jährigen, der beim Schulzentrum über die Türgriffe eines abgestellten Streifenwagens pinkelte. Als die Beamten die Personalien des Mannes erhoben, wurde dieser verbal ausfällig und beleidigte die Polizisten im weiteren Verlauf. Er musste den Streifenwagen im Anschluss reinigen und wird nun wegen Beleidigung angezeigt.

