Meßkirch

Auf Stadtmauer eingeschlafen - kostenpflichtiger Transport

Einen ungünstigen und vermutlich auch nicht sonderlich komfortablen Schlafplatz hat sich am Montagabend ein stark alkoholisierter 37-Jähriger ausgesucht. Mit rund 2,6 Promille Alkohol intus machte er es sich auf einem Stück der Stadtmauer am Hofgarten bequem, bis ihn Beamte des Polizeireviers Sigmaringen infolge eines Anrufs einer Passantin aufweckten. Nach einem Alkoholtest fuhren die Polizisten den nicht mehr verkehrstüchtigen Mann nach Hause und übergaben ihn in Obhut von Angehörigen. Eine Kostenrechnung für den Transport folgt.

Mengen

Alkoholisierter Autofahrer will Polizeibeamte täuschen

Keiner Möglichkeit verlegen, einer drohenden Strafe zu entkommen, war ein 39 Jahre alter Autofahrer, der am Montagabend von Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau gestoppt wurde. Mit dem Foto eines gefälschten ausländischen Führerscheins auf seinem Mobiltelefon und deutlich alkoholisiert hatte er wenig Argumente auf seiner Seite, die Fahrt fortzusetzen. Sein Täuschungsversuch hinsichtlich des angeblich ausländischen Führerscheins flog bei einer Abklärung mit den dortigen Behörden schnell auf. Auch der Versuch, vor der Kontrolle unbemerkt davon zu schlendern, schlug fehl. Auf den 39-Jährigen kommen nun Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Bußgeld wegen der Alkoholfahrt zu.

Bad Saulgau

Mehrere Müllsäcke mit Katzenstreu in Waldstück entsorgt

Unbekannte haben wohl in den vergangenen Tagen rund ein halbes Dutzend Müllsäcke gefüllt mit Katzenstreu in einem Waldstück zwischen Bad Saulgau und Fulgenstadt unweit eines Parkplatzes an der L 283 entsorgt. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat nach dem Hinweis einer Spaziergängerin die Entsorgung des unerlaubt abgeladenen Mülls veranlasst und nimmt weitere Hinweise von Personen, die Angaben zum Verursacher machen können, unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Gusseisernen Absperrpfosten beschädigt

Wegen eines offenbar mutwillig aus der Verankerung gerissenen, gusseisernen Absperrpfostens hat der Polizeiposten Pfullendorf ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Unbekannte dürften rund um den Rosenmontagsumzug rohe Gewalt angewendet und so an dem Pfosten in der Roßmarktgasse Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro angerichtet haben. Hinweise zu den Verursachern der Beschädigung nimmt der örtliche Polizeiposten unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Hohentengen

Autoscheibe eingeschlagen

Mehrere hundert Euro Sachschaden haben Unbekannte an einem geparkten VW Tiguan auf einem Parkplatz in der Josef-Kurth-Straße / Hauptstraße angerichtet. Die Täter schlugen zwischen Sonntagabend und Montagvormittag eine der hinteren Fahrzeugscheiben ein, entwendeten aus dem Pkw jedoch nichts. Hinweise zu der Sachbeschädigung und den Unbekannten nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

