Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

In Schulgebäude eingebrochen

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag haben unbekannte Täter in die Realschule in der Werastraße eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und brachen gezielt die Tür des Lehrerzimmers auf. Hier suchten die Unbekannten in den persönlichen Ablagen der Lehrkräfte mutmaßlich nach Wertsachen. Es muss noch ermittelt werden, was tatsächlich gestohlen wurde. Der angerichtete Sachschaden dürfte hierbei deutlich höher liegen als der Wert des möglichen Diebesguts. Das Polizeirevier Friedrichshafen sucht Zeugen der Tat und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht am Samstagvormittag zwischen 10.30 und 11.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Stockerholzstraße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker stieß mutmaßlich beim Ausparken gegen eine geparkte Mercedes E-Klasse und richtete dadurch Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro an. Danach beging der Verursacher Unfallflucht. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Betrunken Pkw gelenkt

Deutlich alkoholisiert war ein 46-jähriger Pkw-Lenker, der einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am frühen Montagmorgen gegen 1 Uhr durch seine unsichere Fahrweise im Stadtgebiet aufgefallen war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte sich der Mann nur mit Mühe auf den Beinen halten. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille, woraufhin dem 46-Jährigen in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein abgenommen wurde. Der Mann gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Meckenbeuren

Wertsachen geraubt und in Schlägerei verwickelt

Gegen mindestens zwei tatverdächtige Jugendliche ermittelt die Polizei, nachdem diese im Verdacht stehen, am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr zunächst einen Betrunkenen im Riedweg zu Fall gebracht, diesen geschlagen und getreten und eine Bauchtasche samt Geldbeutel und Mobiltelefon geraubt zu haben. Im weiteren Verlauf sollen die beiden 15-Jährigen etwa eine Viertelstunde später an einer Schlägerei am Bahnhof mit einem 23- und einem 53-Jährigen beteiligt gewesen sein. Nachdem hier die Polizei dazwischen ging und die Parteien trennte, mussten im Anschluss alle vier Beteiligten ihre leichten Gesichtsverletzungen vom Rettungsdienst behandeln lassen. Einer der 15-Jährigen provozierte zudem die Einsatzkräfte und bedrohte sie, woraufhin er zu Boden gebracht und vorübergehend mit Handschellen fixiert werden musste. Er wird sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten haben, zudem zusammen mit seinem gleichaltrigen Begleiter auch wegen des Verdachts des Raubes und gefährlicher Körperverletzung. Die beiden älteren Beteiligten der Auseinandersetzung gelangen ebenfalls wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zur Anzeige. Ob noch weitere Personen mit den Jugendlichen unterwegs und auch involviert waren, ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

Tettnang

Pkw brennt aus

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Samstagmorgen in der Holzhaldenstraße ein Pkw ausgebrannt. Um kurz nach 9 Uhr waren die Einsatzkräfte zu einem Fahrzeugbrand gerufen worden, trotz eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr war der BMW X6 nicht mehr zu retten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt, verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand.

Immenstaad

Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Beim Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Fußgänger sind am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der B 31 die beiden Beteiligten schwer verletzt worden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge lief der mit einem Atemalkoholwert von über 2,6 Promille deutlich alkoholisierte 42-jährige Fußgänger auf Höhe einer Bushaltestelle unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde dort von dem nach jetzigem Stand ordnungsgemäß aus Richtung Friedrichshafen kommenden 69-jährigen Zweiradlenker trotz eines Ausweichversuchs erfasst. Bei der Kollision und dem anschließenden Sturz zogen sich sowohl der Fußgänger als auch der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und mussten nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Gegen den 42-jährigen Fußgänger wird nun strafrechtlich ermittelt.

Überlingen

Tuba gesucht

Auf der Suche nach seiner Tuba ist ein 34-Jähriger seit dem frühen Montagmorgen. Der Mann gab an, vor dem Betreten einer Bar in der Aufkircher Straße am späten Sonntagabend das Instrument auf dem Gehweg davor abgestellt zu haben. Beim Verlassen sei die Tuba der Marke "Bandmaster" mit schwarzem Ledergurt verschwunden gewesen. Ob das Instrument gestohlen wurde oder lediglich von einem besorgten Bürger in Verwahrung genommen wurde, ist derzeit unklar. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib erbittet das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0.

Owingen-Billafingen

Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 63-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag gegen 12 Uhr in der Kirchstraße. Ein 37-jähriger Pkw-Lenker, der von der Dr.-Futterer-Straße in die Kirchstraße einfahren wollte, übersah den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Radler, woraufhin dieser mit dem linken Fahrzeugeck kollidierte und auf die Motorhaube fiel. Durch den Sturz zog sich der 63-Jährige schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1.500 Euro.

Meersburg

Sportgeschäft überfallen - Zeugen gesucht

Zeugen sucht die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen, nachdem ein bislang Unbekannter am frühen Freitagabend ein Sportgeschäft in der Unterstadtstraße überfallen und versucht hat, an Bargeld zu kommen. Der Täter betrat den bisherigen Ermittlungen zufolge gegen 17.15 Uhr den Verkaufsraum und forderte eine anwesende Beschäftigte unmittelbar unter Vorhalt eines Messers auf, die Kasse zu öffnen. Nachdem die Frau daraufhin mehrfach nach einem Kollegen rief, der sich in einem Nebenraum aufhielt, verließ der Unbekannte fluchtartig und ohne Beute das Geschäft und rannte durch die Ankergasse in Richtung See. Hierbei wurde er mutmaßlich von mehreren Passanten gesehen. Der Täter konnte trotz einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Er wird als rund 20 Jahre alt und sehr schmächtig beschrieben und trug zur Tatzeit einen weißen Kapuzenpullover, darüber eine ärmellose schwarze Jacke, eine schwarze enge Jogginghose und eine schwarz-graue Corona-Maske. Zeugen, denen der Unbekannte aufgefallen ist oder die im Umfeld des Sportgeschäfts vor oder nach der Tat Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

