Aichstetten

Lkw-Fahrer setzt Pfefferspray ein

Mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung muss ein 36-jähriger Lkw-Fahrer rechnen, der am Samstagabend gegen 20.30 Uhr auf dem Euro-Rasthof in Rage geraten ist. Der Mann öffnete das Beifahrerfenster seines Lkw und beschwerte sich über die seiner Meinung nach zu laute Gesprächsführung anderer Fernfahrer. Im weiteren Verlauf eines Streitgesprächs sprühte er seinem 33-jährigen Kontrahenten Pfefferspray ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Achberg

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagnachmittag einen VW Golf angefahren, der auf dem Parkplatz bei der Achberghalle in der Schulstraße abgestellt war und hierbei Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hinterlassen. Der Unbekannte streifte mutmaßlich beim Rangieren die Heckstoßstange des Golfs und fuhr im Anschluss weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.

Amtzell

Ofen gerät in Brand

Leicht verletzt wurde ein 47-Jähriger am Samstag gegen 17 Uhr bei einem Brand im Obergeschoss eines Zweifamilienhauses in der Martinstraße. Aus noch unbekannten Gründen geriet ein Ölofen in Brand, welcher durch die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht wurde. Der Bewohner wurde zur Untersuchung in eine Klinik verbracht. Der Gebäudeschaden beträgt rund 20.000 Euro. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

