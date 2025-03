Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bingen

Pkw-Lenkerin kommt von Fahrbahn ab

Am frühen Freitagnachmittag kam auf der Kreisstraße zwischen Bingen und Inneringen eine 74-Jährige mit ihrem Pkw aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr das Fahrzeuge eine etwa haushohe Böschung hinab und kam nach der Kollision mit einem Baum erst einige Meter weiter seitlich liegend in einem Feld zum Stillstand. Die allein im Fahrzeug befindliche Lenkerin wurde mit dem Verdacht schwerer Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. An ihrem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße für etwa eine Stunde in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell