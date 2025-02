Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Betrunkener Autofahrer

Strafrechtliche- und führerscheinrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 25-jährigen Autofahrer zu, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von der Polizei unter Alkoholeinfluss am Steuer seines Wagens gestoppt wurde. Der 25-Jährige wurde von den Beamten in der Schmalegger Straße aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Bei einer anschließenden Atemalkoholmessung stellten sie über 1,5 Promille bei dem Mann fest. Der 25-Jährige musste sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Ravensburg

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 59-Jährigen zu, der am Donnerstagnachmittag die Ulmer Straße befuhr, ohne eine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Der Mann, der gegenüber den Beamten zunächst angab, seinen Führerschein vergessen zu haben, besitzt jedoch nach weitergehender Überprüfung bereits seit mehreren Jahren keine Fahrerlaubnis mehr. Die Beamten stellten daraufhin seinen Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Daraufhin wurde der Fahrzeugschlüssel durch die Polizeibeamten sichergestellt. Weil der Mann mit dem Auto seiner Ehefrau unterwegs war, wird auch gegen sie wegen der Verletzung ihrer Halterpflichten strafrechtlich ermittelt.

Weingarten

Nach Parkrempler geflüchtet - Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht, nachdem ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 1 Uhr nachts und 12 Uhr mittags ein auf einem Parkplatz an der St.-Longinus-Straße parkenden Audi mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt hat. Der Verursacher hinterließ lediglich ein Zettel mit einer Entschuldigung, aber keiner Erreichbarkeit, und fuhr weiter, ohne sich um den verursachten Sachschaden an der Beifahrertür des Audis in Höhe von 8.000 Euro zu kümmern. Personen, die auf den Unfall aufmerksam wurden oder Hinweise zur Identität des Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Weingarten

Zwei Verletzte bei Gerangel

Bei einem Streit zwischen zwei Bewohnern eines Hauses in der Sauterleutestraße sind am Donnerstag kurz vor 18 Uhr beide Beteiligten leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen einer alarmierten Polizeistreife zufolge soll es zwischen dem 26-Jährigen und dem 51-Jährigen zu einem Streitgespräch gekommen sein, das in eine handgreifliche Auseinandersetzung überging. Da der Ältere zu diesem Zeitpunkt mit der Zubereitung einer Mahlzeit beschäftigt war und ein Küchenmesser in der Hand hielt, erlitten beide Männer bei dem Gerangel oberflächliche Schnittverletzungen. Der 26-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Bad Waldsee

Handgreifliche Auseinandersetzung

Ein Streit ist am Donnerstag kurz nach 20.30 Uhr in einer Gaststätte in der Herrgottsgasse eskaliert, sodass zwei Personen verletzt wurden. Zunächst soll ein 21-Jähriger von einem bislang Unbekannten mit der Faust geschlagen worden sein. Eine 25-Jährige wollte die Auseinandersetzung schlichten und bekam dabei mehrere Schläge von dem 19 Jahre alten Begleiter des 21-Jährigen ab. Sowohl die Frau als auch der 21-Jährige erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Beteiligten waren teils erheblich alkoholisiert. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen Körperverletzung und bittet etwaige Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden. Der 19-Jährige muss darüber hinaus mit weiteren Konsequenzen rechnen, da gegen ihn ein behördlicher Platzverweis für den "gumpigen" Donnerstag vorlag. Wangen

Polizeibeamte stoppen zwei betrunkene Autofahrerinnen

Polizeibeamte des Polizeirevier Wangen haben am Donnerstagabend zwei unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrerinnen gestoppt, die nun mit führerschein- und strafrechtliche Konsequenzen rechnen müssen. Gegen 22 Uhr kontrollierte die Polizei eine 36-jährige Autofahrerin auf der A 96 in Fahrtrichtung München, bei der die Beamten zunächst Alkoholgeruch und anschließend knapp zwei Promille Alkohol in der Atemluft feststellten. Rund zwei Stunden später überprüften Beamte eine 43-Jährige im Wangener Stadtgebiet, die kurz zuvor anderen Verkehrsteilnehmern durch ihre Fahrweise aufgefallen war. Die Frau pustete bei einer Atemalkoholmessung über 1,5 Promille. Beide Frauen mussten ihr Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Ihre Führerscheine mussten sie an die Polizei übergeben. Die Frauen werden nun jeweils bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wangen

Auffahrunfall mit drei Beteiligten - Polizei bittet um Hinweise

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 14.15 Uhr in der Leutkircher Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Wangen Zeugen. An der Fußgängerfurt auf Höhe des Schießstattwegs soll ein bislang unbekannter Fußgänger unvermittelt die Fahrbahn betreten haben, weshalb eine 70 Jahre alte Nissan-Fahrerin stark abbremsen musste. Die nachfolgende 21-jährige Mercedes-Fahrerin bremste ihren Wagen ebenfalls bis zu Stillstand ab. Ein 33-jähriger Renault-Lenker erkannte die Situation offenbar zu spät und prallte in das Heck des Mercedes. Dieser wurde durch die wuchtige Kollision auf den Nissan aufgeschoben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden wird insgesamt auf gut 8.000 Euro beziffert. Der Fußgänger überquerte die Straße und ging in Richtung Guggenberg weiter. Der Mann soll etwa 70 bis 75 Jahre alt sein und einen Gehstock mit sich geführt haben. Er hat graues Haar und trägt eine Brille. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.

Leutkirch

Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Rund 1,5 Promille zeigte der Alkoholtest bei einem 34-jährigen Autofahrer an, den eine Polizeistreife am Donnerstag gegen 21.30 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Der Wagen des Mannes war den Beamten aufgefallen, da dieser mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Kontrolle zeigten sich der 34-Jährige sowie sein Beifahrer zunehmend aggressiv, weshalb die Polizisten eine zweite Polizeistreife hinzuzogen. Der 34-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten und zeigten den Mann wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft an.

Leutkirch

Auseinandersetzung vor Bar

Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren am frühen Freitagmorgen kurz vor drei Uhr bei einer Auseinandersetzung vor einer Bar in der Oberen Vorstadtstraße eingesetzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 48-Jähriger einen 32-Jährigen mit einem Baseballschläger bedroht haben. Ein 35-Jähriger soll zudem versucht haben, den 32-Jährigen zu schlagen. Dieser konnte die Örtlichkeit noch vor Eintreffen der Polizei unverletzt verlassen. Die Beteiligten und weitere Gäste waren teils erheblich alkoholisiert. Ein unbeteiligter 30-Jähriger störte die polizeilichen Maßnahmen zudem immer wieder und kam auch nach einem ausgesprochenen Platzverweis mehrfach zurück. Er wurde von den Polizisten schließlich in Gewahrsam genommen und musste die restliche Nacht in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung und versuchter Körperverletzung gegen die 35 und 48 alten Tatverdächtigen.

Leutkirch

Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Auf mehrere hundert Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang Unbekannter im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag im Mühlweg verursacht hat. Der Unbekannte fuhr mutmaßlich mit seinem Auto gegen einen Zaun und anschließend davon, ohne sich bei den Anwohnern wegen des Schadens zu melden. Da der Verursacher sich nicht um die Schadensregulierung kümmerte, ermittelt die Polizei Leutkirch wegen Unfallflucht und bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden

