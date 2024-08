Feuerwehr München

FW-M: Feuer auf Balkon breitet sich aus (Neuperlach)

München (ots)

Donnerstag, 15. August 2024, 21.43 Uhr

Karl-Marx-Ring

Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Brand in ein Hochhaus nach Neuperlach alarmiert worden. Der Rauch breitete sich auf mehrere Etagen aus.

Mehrere Anrufe erreichten die Integrierte Leitstelle und meldeten eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in einem Hochhaus am Karl-Marx-Ring. Daraufhin wurde ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungskräften alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten bereits fast alle Personen das Gebäude eigenständig verlassen. Im ersten Obergeschoss waren Flammen auf einem Balkon und in der Wohnung zu sehen. Sofort wurde von den Feuerwehrleuten ein Löschangriff über die Drehleiter durchgeführt. Weitere Kräfte gingen mit einem weiteren Löschrohr über das Treppenhaus zur Brandbekämpfung in die Wohnung. Das Feuer, welches vom Balkon ausging, hatte bereits auf das Mobiliar in der Wohnung übergegriffen. Es wurde von den Atemschutztrupps abgelöscht. Auch das Wärmeverbundsystem des Gebäudes wurde beschädigt und musste zur Kontrolle von den Einsatzkräften geöffnet werden.

Zeitgleich kontrollierten weitere Einsatzkräfte das gesamte Gebäude. Eine ältere Dame wurde dabei aus dem zweiten Obergeschoss aus ihrer verrauchten Wohnung gerettet und ins Freie gebracht. Sie wurde von Rettungskräften erstversorgt und anschließend in eine Münchner Klinik transportiert. Da sich der Rauch über die geöffneten Fenster bis in die Wohnungen im achten Obergeschoss ausbreitet hatte, musste das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter aufwendig entraucht werden. Nach Abschluss der Arbeiten konnten die Bewohnerinnen und Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Brandursache ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

