Polizei stoppt alkoholisierte Autofahrer

Insgesamt fünf Autofahrer hat die Polizei im Landkreis Sigmaringen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gestoppt, die sich trotz teils nicht unerheblicher Alkoholisierung hinter das Lenkrad gesetzt haben. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen stoppten gegen 21.30 Uhr einen 25-jährigen Autofahrer, der neben einem Atemalkoholwert von 1,7 Promille auch keine Fahrerlaubnis hatte. Nur wenige Minuten später fuhr ein 30-Jähriger mit 0,6 Promille intus in eine Polizeikontrolle. Kurz vor 2 Uhr in der Nacht stoppten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau eine 43-jährige Autofahrerin, bei ihr zeigte die Atemalkoholmessung rund 1,2 Promille an. Wenig später beendete die Polizei auch die Fahrt einer 33-Jährigen, bei der die Beamten knapp 0,6 Promille in der Atemluft feststellten. Selbständig die Polizei verständigt hatte kurz nach 1 Uhr hingegen ein 55-Jähriger, nachdem er zuvor im Bereich Stetten am kalten Markt alkoholisiert einen Unfall mit XY Sachschaden verursacht hatte. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme zeigte die Atemalkoholmessung über 1,6 Promille an. Neben der Anzeige müssen die Frauen und Männer auch mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Sigmaringen

Kind wird bei Unfall leicht verletzt

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 11-Jähriger, als er am Donnerstagvormittag im Bereich der Fidelisstraße von einem Volkswagen erfasst wurde. Angaben der 74-jährigen Autofahrerin zufolge, habe der 11-Jährige im närrischen Treiben gegen 11 Uhr unvermittelt einen Schritt rückwärts auf die Fahrbahn gemacht. Der Junge, dessen Fuß offenbar unter das Vorderrad des langsam fahrenden Wagens gekommen war, zog sich eher leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte das Kind in eine Klinik.

Inzigkofen

Autofahrer leicht verletzt

Ein Leichtverletzter und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr zwischen Inzigkofen und Vilsingen ereignet hat. Ein 32-jähriger BMW-Fahrer war auf der B 313 unterwegs und musste eigenen Angaben zufolge einem vor ihrem Fahrenden ausweichen, als dieser sein Fahrzeug stark abbremste. In der langgezogenen Rechtskurve kam er in der Folge nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Mann konnte sich bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig aus seinem Auto befreien. Ein Rettungsdienst brachte den leicht verletzten 32-Jährigen zur Untersuchung in eine Klinik. Sein Auto wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Fahrbahn war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise zu dem vermeintlich Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Herbertingen

Mann bedroht Mitarbeiter von Lebensmittelgeschäft

Nachdem ein Mann am Donnerstagnachmittag Wasser gestohlen und einen Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts bedroht haben soll, ermittelt die Polizei Bad Saulgau gegen ihn. Der 49-Jährige fiel gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz des Geschäfts in der Ortsmitte auf, als er offenbar unerlaubt Wasser über den am Gebäude angebracht Wasserhahn in sein Wohnmobil einließ. Als der Mitarbeiter den Mann darauf ansprach, baute sich der 49-Jährige vor seinem Gegenüber auf und soll Drohungen ausgesprochen haben. Die Polizei Bad Saulgau hat entsprechende Ermittlungen gegen den Wohnmobil-Fahrer eingeleitet.

