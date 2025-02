Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Alkoholisierter Ladendieb

Offenbar nicht genug bekommen konnte ein Ladendieb am Donnerstagmorgen in einem Lebensmittelgeschäft am Bahnhofsplatz. Der 40-Jährige, der gegen 8.15 Uhr schon 3,2 Promille intus hatte, packte im Geschäft zehn Dosen Bier in seinen Rucksack. Als er an der Kasse lediglich einen kleinen Likör bezahlte, wurde er von Mitarbeitern gestoppt. Den 40-jährigen Ladendieb erwartet nun eine Anzeige.

Tettnang

Verkehrsinsel überfahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 14 Uhr in Tettnang-Höll ermittelt die Polizei gegen einen 37-Jährigen und sucht Zeugen. Der Mann war mit seinem Mercedes in Richtung Liebenau unterwegs und überfuhr eine Verkehrsinsel samt der darauf stehenden Beschilderung. Anschließend hielt er laut eines Zeugen an einer Bushaltestelle an, erkundigte sich nach dem angerichteten Trümmerfeld, stieg wieder in sein erheblich beschädigtes Auto und fuhr davon. Dabei hinterließ er durch die aufgerissene Ölwanne eine lange Spur bis nach Liebenau. Die Polizei folgte der Spur und konnte den demolierten Pkw und den Fahrer antreffen. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem 37-Jährigen über ein Promille, weshalb er in einer Klinik zwei Blutproben abgeben musste. Ihm drohen nun Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht. Während der Sachschaden an der Verkehrseinrichtung auf rund 1.000 Euro geschätzt wird, beläuft sich dieser am Wagen des 37-Jährigen auf etwa 10.000 Euro. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls sowie Personen, die an der Unfallstelle Kontakt zu dem Unfallfahrer hatten, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Meckenbeuren

Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Rund 17.000 Euro Gesamtsachschaden entstand bei einem Auffahrunfall am Donnerstagvormittag in der Hauptstraße. Eine 57 Jahre alte Toyota-Lenkerin wollte nach links in die Humboldstraße abbiegen und musste dafür verkehrsbedingt anhalten. Während ein hinter ihr fahrender 75-Jähriger mit seinem Mercedes ebenfalls stoppte, erkannte ein 68 Jahre alter Autofahrer die Situation zu spät. Er fuhr mit seinem BMW wuchtig auf den Mercedes auf und schob diesen auf den Toyota. Die Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Meckenbeuren

Mann attackiert und bestohlen - Zeugen gesucht

Nachdem ein 22-Jähriger angibt, am Donnerstag gegen 22.45 Uhr im Käsbachweg überfallen worden zu sein, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts einer räuberischen Erpressung und sucht Zeugen. Der Mann, der bei der Anzeigenaufnahme am späten Abend über drei Promille intus hatte, soll von zwei Unbekannten aufgefordert worden sein, sein Geld herauszugeben. Anschließend sei er von seinen Gegenübern attackiert und bestohlen worden. Die Klärung des Sachverhalts gestaltete sich am Abend aus polizeilicher Sicht aufgrund der erheblichen Alkoholisierung und widersprüchlicher Angaben des 22-Jährigen schwierig. Die Täter, die im Anschluss Richtung Bahnhof das Weite gesucht haben sollen, konnten im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die zur angegebenen Zeit im Käsbachweg auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden.

Kressbronn

Betrunkene Autofahrerin prallt gegen Baum

An einem Baum endete die Fahrt einer Pkw-Lenkerin am Donnerstagabend gegen 23 Uhr in der Friedrichshafener Straße. Die 58-Jährige war mit ihrem BMW in Richtung Langenargen unterwegs und verlor kurz nach dem Ortsausgang, mutmaßlich alkoholbedingt, die Kontrolle. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau, die bei der Unfallaufnahme 0,7 Promille Atemalkohol hatte, wurde leicht verletzt und musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. An ihrem Wagen, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Auf die Frau kommt eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Hagnau

Alkoholisierter Autofahrer kommt in Böschung zum Stehen

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt die Polizei Überlingen gegen einen 33-jährigen Autofahrer. Ein Polizeibeamter war am Freitagmorgen gegen 0.30 Uhr in seiner Freizeit auf den zwischen Stetten und Hagnau in der Böschung stehenden Pkw aufmerksam geworden. Von dem hinterm Steuer sitzenden 33-Jährigen ging eine deutliche Alkohol-Fahne aus, weshalb er die hinzugerufenen Polizisten zur Entnahme zweier Blutprobe in eine Klinik begleiten musste. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten noch an Ort und Stelle.

