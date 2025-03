Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Alkoholisierter Ladendieb Offenbar nicht genug bekommen konnte ein Ladendieb am Donnerstagmorgen in einem Lebensmittelgeschäft am Bahnhofsplatz. Der 40-Jährige, der gegen 8.15 Uhr schon 3,2 Promille intus hatte, packte im Geschäft zehn Dosen Bier in seinen Rucksack. Als er an der Kasse lediglich einen kleinen Likör bezahlte, wurde er von Mitarbeitern gestoppt. Den 40-jährigen ...

