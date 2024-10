POL-DA: Viernheim: Telefonieren oder Handy in der Hand halten - Beides kann teuer werden

Rüsselsheim (ots) - Nach mehreren Farbschmierereien in der Zeit von Sonntag (27.10.) bis Montagmorgen (28.10.) hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die Kritzeleien wurden gegen 8 Uhr am Montag unter anderem in der Stadtunterführung im Bereich der Friedensstraße sowie in der Sophienpassage ...

