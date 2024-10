Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Farbschmierereien rufen Polizei auf den Plan

Rüsselsheim (ots)

Nach mehreren Farbschmierereien in der Zeit von Sonntag (27.10.) bis Montagmorgen (28.10.) hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die Kritzeleien wurden gegen 8 Uhr am Montag unter anderem in der Stadtunterführung im Bereich der Friedensstraße sowie in der Sophienpassage bemerkt und die Polizei alarmiert. Da die Schriftzüge einen politischen Inhalt haben, übernahm der polizeiliche Staatsschutz die weiteren Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/696-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell