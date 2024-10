Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagabend (25.10.) und Samstagvormittag (26.10.) gewaltsam Zutritt zu einem Jugendzentrum. Sie gelangten zwischen 17.00 und etwa 11.50 Uhr in das Zentrum in der Pankratiusstraße. Dort bereiteten sie etwas zu Essen in der Küche zu, bevor sie unerkannt flüchteten. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, oder verdächtige Beobachtungen ...

