Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher kochen in Jugendzentrum

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagabend (25.10.) und Samstagvormittag (26.10.) gewaltsam Zutritt zu einem Jugendzentrum. Sie gelangten zwischen 17.00 und etwa 11.50 Uhr in das Zentrum in der Pankratiusstraße. Dort bereiteten sie etwas zu Essen in der Küche zu, bevor sie unerkannt flüchteten.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell