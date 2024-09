Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall

Polizei sucht Geschädigten

Darmstadt (ots)

Am Dienstag (24.09.), gegen 12:43 Uhr, ereignete sich in der Straße "Am Steinern Kreuz" auf Höhe der Hausnummer 61 ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher ein bislang unbekanntes Auto beschädigte. Als der Verursacher sein eigenes Fahrzeug in fußläufiger Reichweite zum Unfallort parkte und zum Unfallort zurückkehrte, war das beschädigte Auto bereits nicht mehr vor Ort.

Laut dem Verursacher soll es sich bei dem beschädigten Auto möglicherweise um einen schwarzen SUV der Marke BMW handeln.

Um zwischen dem Verursacher sowie dem geschädigten Fahrzeuginhaber eine Schadensregulierung zu ermöglichen fragt die Polizei - Wer hat sein Fahrzeug zu genannter Uhrzeit an besagter Adresse geparkt und einen frischen Schaden am Fahrzeug? Hinweise oder Zeugen, die zum Auffinden des Geschädigten beitragen können, werden gebeten, sich mit dem 2.Polizeirevier Darmstadt, Tel.: 06151-969-41210 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: PK Fernkorn (2. Revier Darmstadt) Koordinierender DGL: PHK Damm (1. Revier Darmstadt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell