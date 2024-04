Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Elkenroth (ots)

Am 24.04.2024, zwischen 13:30 und 14:50 Uhr, kam es in der Steinstraße in Elkenroth zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach Mitteilung an die Polizei, ist ein geparkter PKW durch ein offensichtlich rotes Fahrzeug beschädigt worden, der Fahrer des roten Fahrzeuges entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell