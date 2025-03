Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Illmensee

Körperverletzung

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2.15 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher eine 45-jährige Frau leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen schlug ein 29-Jähriger der Frau offenbar grundlos ins Gesicht, woraufhin sich ein 60-Jähriger einmischte und den Angreifer zu Boden brachte. Auch gegenüber den aufnehmenden Polizeibeamten zeigte sich der Störer aggressiv und behinderte die polizeilichen Maßnahmen. Nachdem er einen ausgesprochenen Platzverweis missachtete und die Polizeibeamten weiterhin provozierte, wurden ihm Handschließen angelegt und er wurde an seiner Wohnanschrift in die Obhut einer Familienangehörigen übergeben. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun wegen Körperverletzung

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell