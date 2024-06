Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Dachstuhlbrand auf der Marthastraße

Heute vormittag gegen 10:15 Uhr liefen mehrere Notrufe bei der Kreisleitstelle in Wesel ein. Gemeldet wurde eine starke Rauchentwicklung auf der Marthastr. in Dinslaken. Sofort wurde die Feuerwehr Dinslaken alarmiert, die kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintraf. Vor Ort brannte es im Dach eines Anbaus. Der Eigentümer hatte bereits eigene Löschversuche unternommen. Da der Brand aber bereits fortgeschritten war, musste er diese erfolglos abbrechen. Die Feuerwehr verlegte zwei Löschleitungen, um den Brand zu bekämpfen. Dafür musste im weiteren Verlauf das Dach des Anbaus geöffnet werden. Das Übergreifen des Brandes auf ein Nachbargebäude konnte verhindert werden. Die Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und Eppinghoven sowie der Rettungsdienst waren mit 24 Einsatzkräften zwei Stunden vor Ort. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Marthastr. durch die Polizei gesperrt.

