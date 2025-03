Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zeuge nach Unfall in der Georgstraße gesucht

Nach der Kollision zweier Fahrzeuge am Mittwoch gegen 12.20 Uhr an der Kreuzung Georgstraße/Schussenstraße sucht das Polizeirevier Ravensburg Zeugen. Eigenen Angaben zufolge war eine 32-jährige BMW-Fahrerin bei Grünlicht in Richtung Friedrichshafen unterwegs. Eine 60-jährige Hyundai-Fahrerin wollte zeitgleich von der Schussenstraße in die Georgstraße einbiegen und gab ebenfalls an, dass ihre Ampel grün zeigte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Alkoholisierter beleidigt Polizisten

Ein 25-Jähriger hat am Sonntagabend im Fasnetszelt auf dem Münsterplatz mehrere Polizeibeamte beleidigt. Die Polizisten waren gegen 19 Uhr wegen Streitigkeiten in das Zelt gerufen worden. Der unter Alkoholeinfluss stehende 25-Jährige war mit mehreren Personen in Streit geraten und musste aufgrund seiner zunehmenden Aggressivität von den Beamten festgehalten und vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Bei den weiteren Maßnahmen beleidigte der 25-Jährige die Beamten mehrfach. Die Polizisten erteilten dem Mann einen Platzverweis für das gesamte Festgelände und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft wegen Beleidigung an.

Baienfurt

Zeugen verhindern Übergriff

Dem Eingreifen von Zeugen ist es zu verdanken, dass eine 29-Jährige am frühen Sonntagmorgen einem mutmaßlich sexuellen Übergriff entgangen ist. Die Frau hatte in einer Gaststätte einen Gleichaltrigen kennengelernt, der sie in der Folge gegen 1.30 Uhr auf ihrem Weg begleitete. In der Breite Straße soll der 29-jährige Tatverdächtige die Frau dann in ein Gebüsch gezerrt und ihr unter anderem den Mund zugehalten haben. Auch soll der Mann der Frau ins Gesicht geschlagen und sie unsittlich berührt haben. Passanten wurden auf die Situation aufmerksam und griffen ein. Der 29-Jährige rannte in der Folge davon, wurde jedoch von den Zeugen verfolgt und wenig später von einer alarmierten Polizeistreife vorläufig festgenommen. Um die angegriffene Frau kümmerte sich eine Rettungswagenbesatzung. Der psychisch auffällige Tatverdächtige, gegen den unter anderem wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung, Körperverletzung und sexuellen Nötigung ermittelt wird, wurde in einer Fachklinik untergebracht.

Baindt

Alkoholisierter Fahrzeuglenker muss über Nacht in Polizeiarrest

Knapp zwei Promille zeigte der Atemalkoholtest bei einem 73-jährigen Autofahrer an, den eine Polizeistreife am Sonntag gegen 2.30 Uhr gestoppt hat. Ein Verkehrsteilnehmer hatte über Notruf mitgeteilt, dass der Wagen des 73-Jährigen in deutlichen Schlangenlinien unterwegs sei. Bei der Kontrolle, während der sich der 73-Jährige zunehmend aggressiv verhielt, schlug den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Sie veranlassen eine Blutentnahme, beschlagnahmten den Führerschein des Seniors und zeigten ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft an. Aufgrund seiner Aggressivität und deutlichen Ausfallerscheinungen musste der Mann die restliche Nacht in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen.

Bad Waldsee

Handgreiflicher Streit - Mann unter Drogeneinfluss hinterm Steuer

Nicht nur strafrechtliche Konsequenzen, sondern auch ein empfindliches Bußgeld und ein mehrwöchiges Fahrverbot kommen auf einen 25-Jährigen zu, der am Sonntagabend gegenüber seiner ehemaligen Freundin handgreiflich geworden ist. Die 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 25-Jährige zuvor mit seinem Pkw zum Wohnhaus der 24-Jährigen in einem Ortsteil von Bad Waldsee gefahren war. Da der Tatverdächtige offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und ein Vortest positiv auf Kokain verlief, musste er in einem Krankenhaus Blut abgeben. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Der 25-Jährige wird nun wegen Körperverletzung sowie, sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Konsum bestätigen, wegen Fahrens unter Drogen angezeigt.

Wangen

Fußgänger wird bei Unfall schwer verletzt

Ein 26-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 22 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Hagmühle und Haslach schwer verletzt worden. Der Mann hatte kurz vor dem Unfall mit seinem 25-jährigen Begleiter zu Fuß die Straße überquert und befand sich bereits am rechten Straßenrand hinter einem dort stehenden VW. Ein 49-jähriger Mercedes Fahrer erkannte den stehenden VW nicht und prallte gegen das Heck des Wagens. Dabei wurde der 26-Jährige zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Der 25-Jährige konnte sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen und erlitt dabei leichte Verletzungen. Im VW befand sich zum Unfallzeitpunkt eine 30-Jährige, die bei der wuchtigen Kollision ebenfalls leicht verletzt wurde. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Schwerverletzten in eine Klinik, die beiden Leichtverletzten wurden vor Ort medizinisch versorgt. Der Mercedes, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am VW wird auf etwa 1.500 Euro beziffert.

Wangen

Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Ein 87-jähriger VW-Fahrer hat am Sonntag kurz nach 10 Uhr in der Straße "Am Rain" eine Fußgängerin übersehen und diese schwer verletzt. Der Mann fuhr mit seinem Wagen rückwärts aus einer Einfahrt aus und kollidierte mit der 81-jährigen Fußgängerin. Diese stürzte aufgrund des Zusammenstoßes zu Boden, zog sich Knochenbrüche zu und wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Am VW entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Kißlegg

In Leitplanke geprallt

Sekundenschlaf war Angaben eines 19-Jährigen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen gegen 6.15 Uhr auf der A 96 ereignet hat. Der junge Fahrer geriet mit seinem Hyundai zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Im Anschluss kam der Wagen auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der 19-Jährige blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg ermitteln nun gegen den 19-Jährigen wegen Straßenverkehrsgefährdung.

