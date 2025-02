POL-PDMT: Beschädigung und Entwendung von Wahlplakaten

Dörsdorf (ots) - In der Nacht zu Samstag, dem 15.02.2025, wurde durch bislang unbekannte Täter der Zigarettenautomat in der Schulstraße in 56370 Dörsdorf aufgebrochen. Hierbei wurde die Sicherung des Automaten aufgeflext und der Automat anschließend gewaltsam geöffnet. Es wurden sämtliche im Automat befindliche Zigaretten sowie das vorhandene Bargeld entwendet. Zeugen, die sachdienliche Angaben tätigen können, ...

