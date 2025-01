Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Glatte Straßen führten zu drei Unfällen mit Verletzten #polsiwi

Freudenberg-Niederholzklau/ Bad Laasphe-Feudingen/ Neunkirchen-Salchendorf (ots)

Zwischen Freitagmorgen (03.01.2025) und Sonntagmorgen (05.01.2025) ist es im Kreisgebiet auf glatten Straßen zu drei Verkehrsunfällen gekommen, bei denen drei Personen verletzt wurden.

Am Freitagmorgen (03.01.2025) war gegen 07:40 Uhr ein 31-Jähriger von Niederholzklau in Richtung Oberholzklau unterwegs. Zeitgleich kam ihm ein 30- Jähriger entgegen. Auf winterglatter Fahrbahn verlor der 31-jährige Mercedes-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem BMW des 30-Jährigen. Der Mercedes blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Der BMW geriet durch den Aufprall ins Schleudern und kam auf einer angrenzenden Grünfläche zum Stehen. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ersten Schätzungen nach wird dieser auf 25 000 Euro beziffert.

Am frühen Sonntagmorgen (05.01.2025), gegen 06:00 Uhr, kam es zu einem Unfall auf der L719 zwischen Volkholz und Feudingen. Eine 63-jährige Ford-Fahrerin war von Feudingen in Richtung Volkholz unterwegs. Kurz hinter dem Ortsausgang Feudingen kam sie auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit einer Böschung. Der Ford kippte dadurch auf die Seite. Die 63-järhige verletzte sich dabei leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr stellte den Wagen wieder auf. Ersten Erkenntnissen nach beläuft sich der Schaden auf ca. 5000 Euro.

Ein weiteres Mal krachte es am Sonntagmorgen gegen 08:20 auf der Schränke in Siegen. Eine 66-jährige Kia-Fahrerin war zur Unfallzeit von Eiserfeld in Richtung Neunkirchen unterwegs. In Höhe einer dortigen Firma kam sie auf schneebedeckter Fahr-bahn nach rechts von dieser ab. Dabei beschädigte sie einen Zaun. Ein Rettungs-wagen brachte die 66-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper hat das Fahrzeug geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn voll gesperrt.

In allen Fällen haben die Verkehrskommissariate aus Siegen und Bad Berleburg die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell