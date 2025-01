POL-SI: Nach Ende des Weihnachtsmarkts: Starkstromkabel entwendet - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots) - Am Donnerstagmittag (02.01.2025) hat sich im Stockweg in Weidenau ein Unfall zwischen einem PKW und einem Bus ereignet. Ein 34-Jähriger war dort gegen 13 Uhr mit seinem Bus unterwegs. An einer Haltestelle in Höhe des Schlehdornwegs hielt der Fahrer an. Ein 85-Jähriger prallte mit seinem PKW aus noch ungeklärter Ursache in das Heck des ...

mehr