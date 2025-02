Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Neuhäusel - Sachbeschädigung an der Augst-Halle - Zeugen gesucht!

Neuhäusel (ots)

Im Verlauf einer Karnevalsveranstaltung kam es im Zeitraum von Samstag, den 15.02.2025, 22:00 Uhr, bis Sonntag, den 16.02.2025, 04:50 Uhr, zur einer Sachbeschädigung an der Eingangstüre der Augst-Halle. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte vermutlich mit roher Gewalt einen Glaseinsatz der Eingangstüre, in deren Folge ein erheblicher Sachschaden entstand. Zeugen, insbesondere Besucher der vorgenannten Karnevalsveranstaltung, die sachdienliche Angaben zum bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich telefonisch oder per Mail an die hiesige Polizeiinspektion Montabaur zu wenden.

