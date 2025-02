POL-ME: Beim Einfahren in den fließenden Verkehr verunfallt - Wülfrath - 2502056

Polizei Mettmann

Am Donnerstagnachmittag, 13. Februar 2025, verunfallte ein 38-Jähriger, als er mit seinem Toyota von einem Tankstellengelände in Wülfrath auf die Fahrbahn einbiegen wollte. Er stieß mit einem MG zusammen, wobei beide Autos erheblich beschädigt wurden. Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16 Uhr hatte ein 38-Jähriger die Absicht, mit seinem Toyota Yaris von dem Gelände einer Tankstelle an der Straße Koxhof nach links in Richtung Wuppertal zu fahren. Nach eigenen Angaben war er durch ein Plakat, das an einer Laterne angebracht war, in seiner Sicht behindert. Als er auf die Straße bog, missachtete er einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten MG eines 32-Jährigen und stieß mit ihm zusammen.

Beide Autos wurden durch den Aufprall so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 20.000 Euro.

Der 38-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich nach der Unfallaufnahme selbständig in ärztliche Behandlung.

Die Polizei leitete ein Verfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein.

