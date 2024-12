Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Handyraub - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Kleiststraße

04.12.2024, 21.20 Uhr

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend einem 59-jährigen Mann in der Kleiststraße in Wolfsburg sein Handy geraubt.

Der 59-Jährige ging am Mittwochabend telefonierend die Kleiststraße in Richtung Innenstadt entlang. In Höhe eines Hotels wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen und nach dem Weg zur Braunschweiger Straße gefragt. Da der 59-Jährige ortsunkundig war, konnte er ihm keine Auskunft geben und ging weiter. Kurze Zeit später bemerkte der Mann, dass ihm der Unbekannte folgte. Als er auf seiner Höhe war, riss der unbekannte Täter dem Mann sein Handy, mit dem er immer noch telefonierte, aus der Hand. Der 59-Jährige setzte sich zur Wehr und versuchte den Täter festzuhalten. Dabei fiel sein Mobiltelefon zu Boden. Er bückte sich, bemerkte dann jedoch, dass der Täter aus seiner Jacke ein kleines Messer gezogen hatte und auf den 59-Jährigen zuging. Der Täter hob dann das Handy auf und lief über die Straße zwischen den Wohnhäusern Nr. 63 und 61 durch und verschwand auf oder über die dortigen Hinterhöfe.

Der Täter war Mitte 20, etwa 1,70 Meter groß, hatte eine schlanke Figur und sprach gebrochen deutsch. Er trug eine gemusterte Jacke und eine dunkle Hose.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich an das 2. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell