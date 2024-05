Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 22-Jähriger Motorradfahrer rutscht in Schaufenster

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 22 Jahre alter Motorradlenker am Donnerstag (30.05.2024) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 20.40 Uhr am Graf-Zeppelin-Platz in Böblingen in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 22-Jährige stürzte mutmaßlich in Folge eines Fahrfehlers und rutschte mit seinem Motorrad des Herstellers KTM in die Scheibe einer Ausstellungsfläche für Sportwagen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt mindestens 20.000 Euro belaufen. Ob auch an den hochwertige Fahrzeugen auf der Ausstellungsfläche ein Sachschaden entstanden ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell