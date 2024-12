POL-WOB: Schwerer Verkehrsunfall auf der L290

Helmstedt (ots) - Velpke, Weideweg 27.11.24, 23:05 Uhr Am späten Mittwochabend brachen Unbekannte in einen Drogeriemarkt im Weideweg in Velpke ein. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand brachen die Unbekannten mittels brachialer Gewalt ein in der Wand befindliches Gitter sowie das dahinterliegende Fenster aus dem Gebäude heraus, gelangten so zunächst in die Büroräumlichkeiten und durchsuchten diese zunächst nach sich lohnender Beute. ...

