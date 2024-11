Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Drogeriemarkt

Helmstedt (ots)

Velpke, Weideweg

27.11.24, 23:05 Uhr

Am späten Mittwochabend brachen Unbekannte in einen Drogeriemarkt im Weideweg in Velpke ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand brachen die Unbekannten mittels brachialer Gewalt ein in der Wand befindliches Gitter sowie das dahinterliegende Fenster aus dem Gebäude heraus, gelangten so zunächst in die Büroräumlichkeiten und durchsuchten diese zunächst nach sich lohnender Beute.

Darüber hinaus verschafften sie sich ebenfalls gewaltsam Zutritt zu weiteren Räumen des Drogeriemarktes und durchsuchten auch diese. Schlussendlich entwendeten sie einen Tresor und flüchteten unerkannt.

Da die Ermittler davon ausgehen, dass die Täter vermutlich mit einem Fahrzeug unterwegs gewesen sind, hofft die Polizei auf Zeugen, die zur Tatzeit oder bereits an den Tagen davor auffällige Fahrzeuge oder Personen in Tatortnähe beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Helmstedt unter der Rufnummer 05351-5210 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell