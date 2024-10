LPI-GTH: Unfall mit vier Verletzten

Hohenkirchen (Landkreis Gotha) (ots) - Heute gegen 10.15 Uhr befuhren ein 41-Jähriger mit einem Motorrad der Marke Honda und ein 55-Jähriger mit einem VW die B247 von Schwabhausen kommend in Richtung Ohrdruf. Auf Grund eines entgegenkommenden Notarztwagens im Bereich Abzweig Hohenkirchen, welcher mit Sonder- und Wegerecht und somit eingeschaltetem Sondersignal fuhr, hielten beide Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand an. ...

mehr