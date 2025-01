Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung auf dem Bahnhofsgelände in Berga-Wünschendorf

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Am frühen Sonntagmorgen, den 26.01.2025 gegen 03:30 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Greiz den Hinweis eines Zeugen, dass an dem Bahnhofsgebäude in der Lindenstraße in Berga-Wünschendorf ein lauter Knall zu hören war. Vor Ort konnte dann festgestellt werden, dass bislang unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben dieses Gebäudes einschlugen. Trotz der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten keine Tatverdächtigen mehr festgestellt werden. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um Zeugenhinweise welcher unter Angabe der Bezugsnummer 0022996/2025 unter der Tel. 03661 6210 entgegengenommen werden. <MS>

