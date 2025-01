Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der L1083

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Freitag den 24.01.2025 ereignete sich ca. gegen 10:55 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L1083, auf Höhe des Abzweiges nach Weißendorf, bei welchem ein Mercedes Transporter alleinbeteiligt von der Straße abkam und in der Folge umkippte. Der Fahrzeugführer befand sich derzeit auf einer Fahrschulfahrt in einem behindertengerecht umgebauten Fahrzeug. Aus bislang unbekannten Gründen verlor der Fahrschüler beim Abbiegen die Kontrolle über das Fahrzeug und kam mit geringer Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dem Fahrlehrer gelang es nicht mehr das Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen, weshalb dieses folglich umkippte und auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Durch die vor Ort befindliche Feuerwehr wurden die beiden Fahrzeuginsassen aus dem Fahrzeug gerettet, was sich jedoch aufgrund des, im Rollstuhl befindlichen Fahrschülers, schwierig gestaltete. Der Fahrschüler wurde vorsorglich, zur Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht, aus welchem dieser glücklicherweise unverletzt entlassen werden konnte. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. <MS>

