POL-PPKO: Unfall im Kreuzungsbereich Am Wöllershof

Koblenz (ots)

Vergangenen Donnerstag, 26.09.2024, kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall zweier Autofahrer im Kreuzungsbereich Am Wöllershof in Koblenz. Während der 56-jährige Pkw-Fahrer eines schwarzen Mercedes Benz aus Richtung der Balduinbrücke kam und die Kreuzung passieren wollte, kam der 27-jährige Unfallgegner, weißer BMW 1er, aus Richtung Hohenfelder Straße und wollte an der Kreuzung links abbiegen in Richtung des Saarplatzkreisverkehrs.

Beide Fahrer gaben an, dass sie bei Grün in den Kreuzungsbereich einfuhren, wo sie schließlich mit ihren Fahrzeugen kollidierten. Der 56-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Die Kreuzung war zum Unfallzeitpunkt stark befahren. Die Polizei Koblenz bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, wie etwa zur Ampelschaltung, sich zu melden: 0261-92156-300; pikoblenz1@polizei.rlp.de.

