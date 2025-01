Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Am Samstag den 25.01.2025 ereignete sich gegen 10:40 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der B175 und der K501 zwischen Berga-Wünschendorf und Kleinkundorf. Hierbei befuhr der Unfallverursacher die Kreisstraße aus Richtung Markersdorf kommend und übersah den zweiten Unfallbeteiligten, welcher die B175 aus Kleinkundorf kommend befuhr. Der 47-Jährige Unfallverursacher fuhr mit einem Citroen Jumper folglich in die Fahrerseite des Geschädigten, welcher durch die Kollision von der Straße geschleudert wurde, sich dabei überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Am PKW entstand dadurch Totalschaden. Durch den Unfall wurden die beiden Insassen, ein 41-Jähriger Mann leicht und ein 7-Jähriges Mädchen schwer verletzt, mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund des Verkehrsunfalls musste die B175 im Bereich für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden. <MS>

