Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus einem Fahrzeug

Greiz (ots)

Greiz. Am Samstag den 25.01.2025 schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Fahrzeuges ein, welches auf dem Parkplatz an dem Hauptfriedhof in Greiz abgestellt war. Die Tatzeit kann auf ca. 15:00 Uhr bis 15:20 Uhr eingegrenzt werden. Die unbekannten Täter entwendeten aus dem Fahrzeug Bargeld, sowie die Zulassungsbescheinigung. Da bisweilen keine Hinweise auf den Täter vorliegen bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer: ELS 25033308 unter der Tel.: 03661 6210 angenommen werden. Aufgrund der bekannten Tatbegehungsweise ergeht der Hinweis seitens der Polizei, keine Wertgegenstände offen und gut einsehbar in einem Fahrzeug liegen zu lassen, wenn Sie dieses unbeaufsichtigt lassen. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell