Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Anzeige nach Verkehrskontrolle

Einen Schlagring und eine kleinere Menge Amphetamin haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Sonntagmorgen bei einer Verkehrskontrolle in der Scheerer Straße sichergestellt. Die Polizisten stoppten den 25-jährigen Fahrer des Wagens zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle und stellen dabei Anzeichen dafür fest, dass der Fahrzeuglenker unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht und schlug positiv auf Cannabis an. Die anschließende Durchsuchung des Wagens brachte die verbotene Waffe und das Betäubungsmittel zum Vorschein. Die Fahrt des 25-Jährigen endete mit einer Blutentnahme in einem Krankenhaus. Neben einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz muss der Mann auch mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Aach-Linz

Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und Widerstand - Fasnetsbesuch endet in Gewahrsam

Der Besuch einer Fasnetveranstaltung hat am Sonntagabend für einen 24-Jährigen in Polizeigewahrsam geendet, nachdem dieser zwei Frauen durch übergriffiges Verhalten sexuell belästigt haben soll. Einem anschließend von Polizeibeamten für die Veranstaltung ausgesprochenen Platzverweis kam der 24-Jährige nicht nach, sodass der polizeiliche Gewahrsam folgte. Hiermit offensichtlich überhaupt nicht einverstanden, wehrte sich der Betroffene vehement, richtete unter anderem im Innenraum eines Streifenwagens Beschädigungen an und ließ sich auch zu teils üblen Beleidigungen hinreißen. Gegen den Tatverdächtigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

